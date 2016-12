Rechazan puesteros desalojos de Almaraz

Cd. Victoria, Tam.-Si el Programa de Reordenamiento del Comercio Ambulante, anunciado por el alcalde Oscar Almaraz Smer dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2017, contempla la disminución ó la reubicación de puestos en el primer cuadro de la ciudad, va a encontrar una fiera oposición y resistencia de las agrupaciones de vendedores con presencia en esas calles.

Lo anterior advirtió el líder de la Unión de Comerciantes de Puestos Fijos y Semifijos, Juan Suárez Godoy quien dijo que él y sus 200 representados estarían de acuerdo en que el citado programa que Almaraz Smer establecerá en alianza con la Cámara Nacional de Comercio evite el amontonamiento de puestos, la invasión de espacios ó la llegada de más vendedores en las calles y banquetas más transitadas por los consumidores locales.

Pero indicó que, si el citado programa contempla desalojos de puestos, entonces se opondrán al mismo, ya que él y sus representados están trabajando en las calles, porque no tienen fuentes de empleo y tienen que llevar el sustento diario a sus hogares, así que defenderían esos espacios.

-¿Y si tratan de reubicarlos?- se le preguntó.

“No, pues no. Le manifestaríamos al Alcalde, definitivamente no. Le manifestaríamos ¿Por qué? Porque si con el voto de nosotros llegó a la Presidencia; y ahora nos va a querer perjudicar, pues no”.

Y luego, externó: “¿A dónde nos va a reubicar? ¿A las orillas (de la zona centro)? ¿A qué vamos a las orillas, ahí no hay nada?”.

Juárez Godoy estimó que actualmente existen unos 500 vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad, de los cuales 400 están organizados y otros 100 son libres.