Mujer racista insulta a latinas por no hablar inglés

Un video en el que aparece una mujer blanca atacando verbalmente a dos latinas que hacían fila en una tienda de ropa de un centro comercial en Kentucky es uno de los últimos episodios de índole racial que han conmocionado a las redes sociales en las últimas semanas.

En las imágenes, vistas por más de 5 millones de personas en Facebook antes de que la mujer que lo registró lo retirara, se aprecia a una anciana gritando a las dos hispanas: “Regresen al maldito lugar de donde vinieron”, se escucha decir a la mujer, mientras la cajera de la tienda de dice “por favor cuide su lenguaje”.

Renee Buckner, la mujer quien grabó el vídeo, indicó que se sentía obligada a “exponer este tipo de racismo en Estados Unidos” y que ignorarlo no haría que desapareciera.

“Hey, dígale de volver al lugar de donde vinieron. No pueden hacerse el héroe, ellos vienen aquí para vivir y actuar como nadie más”, continua la mujer -que se expresa con varios errores gramaticales- ante la mirada sorprendida de los presentes. “Quédense al final de la fila como hace todo el mundo y sean alguien. Así es como la veo yo. No son nadie, solo porque ustedes llegan de otro país, eso no te hace nadie”.

Luego insinúa que las mujeres latinas “que dependen las seguridad social”. Una de ellas busca responder y la mujer dice, “Está bien, habla inglés, estás en América, y si no lo sabes, aprende”.

De acuerdo con Buckner, una de las dos clientas estaba en la caja registradora pagando y antes de que terminara su transacción, su amiga se acercó para que le pagara un par de camisas, lo que motivó la ira de la mujer que estaba detrás de ellas en la fila.

En la grabación, la anciana señala además que posiblemente todo lo que las mujeres hispanas estaban llevando lo habrían comprado con el dinero de la ayuda social y pagado con los impuestos que ella y otros ciudadanos pagan.

Durante el casi minuto y medio que dura el vídeo solo se escucha la intervención del cajero de la tienda que en tono calmado le pedía a la mujer que “cuide su vocabulario”.

Según contó Buckner, además, cuando la cámara ya estaba apagada la mujer hizo comentarios sobre Donald Trump, diciendo que él lo arreglaría todo y haría el país grande otra vez .

La reproducción de la pieza (que fue subida a otras plataformas como Twitter) con los hashtags #exposingTheRacism, #louisvilleKy y #prayForAmerica se ha vuelto viral tras el incidente ocurrido el martes por la noche en Lousville, Kentucky.

“Como país de inmigrantes, debemos entender que solo avanzamos a través de la paz, la aceptación y abrazando a los que son diferentes de nosotros”, escribió el alcalde de Louisville, Greg Fischer, en su cuenta de Twitter.