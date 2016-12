Liberación de precios de gasolinas hasta junio, en Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.-En Tamaulipas hasta el 15 de junio del siguiente año se van a liberar los precios del combustible, y los incrementos serán graduales, por lo que no es necesario hacer compras de pánico, dijo el presidente nacional de de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo.

José Ángel García indicó que los aumentos serán en bloques y por estados, y hasta dentro dentro de tres meses será el primer aumento pero en los Estados de Baja California y Sonora. Los incrementos además serán graduales hasta alcanzar un 15 por ciento.

“Será un incremento moderado, la Secretaría de Hacienda estima que durante el año pudiera llegarse a dar un incremento hasta del 15 por ciento, pero esto no quiere decir que a partir de enero sea de esa manera, será paulatino”.

Por lo que aclaró que no es necesario hacer compras de pánico, ni hacer largas filas el 31 de diciembre, pues además el abasto está garantizado.

“La verdad es que es muy importante este punto que se comenta, en el sentido de que es un llamado a no pánico, a no a las compras de emergencia, porque el producto sí se va a tener, no habrá escasez y no subirá de manera exorbitante”.

En el caso de Tamaulipas la liberación del precio será el 15 de junio, sin embargo aseguró que el aumento será moderado, como han sido en los últimos años.

“En el momento en qué se libere el precio en Tamaulipas el 15 de junio, estará de acuerdo a la libre oferta y demanda”.