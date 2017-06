Adal Ramones se vuelve a casar

Adal Ramones anunció que contraerá nupcias por segunda vez con su novia Karla de la Mora ya hasta tienen fecha para la celebración que será el próximo mes de agosto. Eso sí, el conductor dijo que no venderá los detalles de su vida personal a ninguna revista.

Pero no todo es felicidad para Ramones pues recordemos que una publicación lo tachó de mal padre a lo que él señaló que su ex pareja salió a defenderlo, “lamento esto, pero la misma Gaby al enterarse me habla para mostrarme su apoyo incondicional”.

“Ha sido mi propia expareja quien ha salido a defenderme y eso habla de la clase de persona que soy, hay padres que se desentienden de sus hijos, pero yo en ningún momento lo he hecho”, aseguró.

Y agregó, “No sé porque este tipo de revistas reaccionan de manera visceral, cuando no aceptas dar entrevista o compartir algunos momentos personales”.