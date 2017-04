Películas de Netflix que tienes que ver

A veces nos parece curioso cómo esperamos el fin de semana para poder descansar y ver algunas películas, porque cuando por fin llega el momento no tenemos la menor idea de lo que podríamos ver. Algunas veces las sugerencias de Netflix funcionan, pero hay ocasiones en las que no queremos ver lo que se estrenó hace un año o un poco menos.

En Sopitas.com sabemos que es importante poder seguir el antiguo y cómodo ritual de echarse a ver uno que otro buen filme que vaya acorde a la situación. Por eso es que queremos ayudarlos con una poderosa selección que construimos a partir de una búsqueda exhaustiva por los más oscuros rincones del tan popular servicio de streaming.

Somos conscientes de que algunos de ustedes ya habrán descubierto alguna o varias de estas joyitas, pero si al menos dimos en el blanco una sola vez, podemos dormir tranquilos sabiendo que hicimos nuestro trabajo.

LATE BLOOMER

Un terapeuta sexual ha dedicado la mayor parte de su vida a ayudar a aquellos con problemas de adicción al sexo. Sin embargo, su falta de experiencia práctica en el tema y otras situaciones personales siempre lo han llevado a preguntarse si es normal. Durante un accidente, le informan que tiene un tumor que pasó muchos años presionando su glándula pituitaria y por eso, jamás atravesó la pubertad. Una vez que este es removido, el tipo se encuentra con nuevas experiencias y su vida cambia por completo.

No es la película más compleja del mundo, pero si lo que buscan es reírse un rato, les aseguramos que va a cumplir con su deber.

AMERICAN PSYCHO

El gran Christian Bale nos enseña cómo es que un ser humano puede arreglárselas para llevar una doble vida: por un lado tienen a un empresario muy exitoso y por el otro a un peligroso psicópata brutal con tendencias muy retorcidas.

Ya sea solos o con compañía, nunca está de sobra mirar esta cinta cuya trama envolvente no les permitirá ni siquiera darle una mordida a su pizza por su poder.

IT FOLLOWS

Una chica es acosada por una fuerza sobrenatural que amenaza con tomar su vida después de haber tenido un encuentro sexual. La única esperanza que tiene para salvarse es volver a realizar el acto y pasar la maldición a otra alma desafortunada pero, ¿podrá lograrlo?

Ya saben que nunca puede faltar un thriller en las maratones de películas, por eso quisimos agregar una que valiera la pena.

WHAT IF

Un chico conoce a una chica y se crea una vaga ilusión de que pueden ser la pareja perfecta, pero hay un pequeño problema: ella tiene novio. Esta historia los dejará con muchas ganas de saber qué es lo que harían si se encontraran a su alma gemela en los brazos de otra persona y tuvieran qué elegir entre aventarse o ser sólo amigos.

Si no miran la película con su pareja, se están viendo lentos, ¿eh?

THE MASK YOU LIVE IN

Por si están con más ganas de un buen documental, pueden echarse este. The Mask You Live In habla acerca de cómo la cultura de cada nación ha influido de manera directa en que los hombres perciben su propia masculinidad hasta transformarlo en un estándar a nivel social.

Deben creernos cuando les decimos que después de verlo, su perspectiva acerca de muchas cosas podría cambiar por completo.

THE BABADOOK

En los filmes para niños, si un cuento se hace realidad, cualquier cosa fantástica y maravillosa puede cumplirse. Babadook no se trata de eso; en esta historia verán lo que sucede cuando una horrorosa entidad es invocada tras leer un oscuro libro que apareció de la nada.

Si buscan que su novia o novio se espante y no se les despegue, entonces es una buena oportunidad de buscarla en Netflix. La trama es bastante buena, aunque al final cae un poco.

KUNG FURY

Ok, aquí dejamos los temas complejos a un lado y nos vamos directamente a lo absurdo. Kung Fury es lo que todos los amantes de la comedia sin sentido buscamos: peleas exageradas, guerreras montadas en dinosaurios, hackers que alteran el tiempo y héroes pateándole el trasero a Hitler.

No tenemos un buen modo de explicar lo buena que es. Simplemente denle una oportunidad.

ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST

R.P. McMurphy intenta eludir la prisión y finge demencia, pero eso sólo hace que lo envíen a un hospital psiquiátrico donde se verá envuelto en numerosos episodios de descontrol e intentos de huída.

Un clásico del cine protagonizado por el señor Jack Nicholson. Uno normalmente no esperaría encontrar un pedazo de película como este, pero estamos con suerte.

DRUNKEN MASTER

Ayer fue cumpleaños del gran Jackie Chan, por eso no hay mejor manera de celebrarlo que viendo una de las películas que protagonizó en sus mejores años. Drunken Master está llena de escenas increíbles de kung fu y varios golpes bastante fuertes a la nostalgia.

THE NICE GUYS

Todo tiene lugar en la ciudad de Los Angeles, por ahí de 1977. El detective privado Holland March (Ryan Gosling) y el ejecutor contratado Jackson Healy (Russell Crowe) deben trabajar juntos para resolver el misterioso caso de una joven desaparecida (Margaret Qualley) y la aparente muerte sin relación alguna de una estrella del porno.

Uno siempre busca resolver el caso antes de terminar de ver el filme, porque eso recomendamos que intenten adivinar cómo termina.

¿Cómo ven? ¿Encontraron alguna que consideraran rifada? Esperamos que así sea.