La pelea del siglo: Trump vs Schwarzenegger

Donald Trump no da tregua. El nuevo Presidente de Estados Unidos continúa con una polémica disputa enfrentándose al actor de Hollywood, famoso por su rol en “Terminator”, Arnold Schwarzenegger.

En esta oportunidad, el mandatario se fue en picada contra la figura del cine luego de que este lo invitara a “cambiar de trabajos” para que “la gente vuelva a dormir tranquila”.

A principios de año comenzó el conflicto, luego de que Trump criticara al actor al asumir como nuevo conductor del reality de NBC “The Celebrity Apprentice”.

“Sí, Arnold Schwarzenegger hizo un muy mal trabajo como Gobernador de California y uno peor en ‘El aprendiz’… pero por lo menos lo intentó duramente”, escribió el magnate neoyorkino esta mañana en su cuenta oficial de Twitter.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice…but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017

Justamente, esta semana se reactivó la polémica, luego de que el Presidente dijera que iba a “rezar” para que el programa logre buena audiencia. Schwarzenegger, quien declaró abiertamente no apoyar al jefe de Estado a pesar de ser republicano, también usó la red social este pasado jueves para pedirle irónicamente que “cambiaran labores”.

“Hey Donald, tengo una gran idea. ¿Por qué no intercambiamos trabajos? Tú te haces cargo de la televisión, ya que eres tan experto en los índices de audiencia, y yo me hago cargo de tu trabajo, y así la gente puede finalmente dormir tranquila de nuevo”, señaló el intérprete en un video publicado en su Twitter..

FAMOSOS CONTRA TRUMP

Luego de que hace unos días Donald Trump, presidente de Estados Unidos, suspendiera la llegada de refugiados de siete países a su país a través de un decreto, es Angelina Jolie quien a través de un escrito condenó estas acciones de parte del gobernante.

La actriz nominada al Oscar publicó una columna en The New York Times en la que criticó las acciones que Trump ha tenido con las naciones a las que les impidió el ingreso a su país y que en su mayoría son ciudadanos musulmanes.

“Los estadounidenses han derramado sangre para defender la idea de que los Derechos Humanos trascienden la cultura, la geografía, la etnia y la religión. La decisión de suspender el reasentamiento de los refugiados en Estados Unidos y negar la entrada a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana ha sido recibida con impacto por nuestros amigos de todo el mundo”, dijo.

Jolie explicó en el escrito que la crisis de refugiados que existe actualmente en todo el mundo, así como las amenazas terroristas deben de ser atacadas de otra manera y no impidiendo el paso de personas que han sido obligadas a trasladarse a otros países, aun cuando ellos no lo han querido.

“Nuestra respuesta debe ser medida y debe basarse en hechos, no en miedo. Como madre de seis hijos, todos nacidos en tierras extranjeras y orgullosos ciudadanos estadounidenses, quiero mucho que nuestro país esté seguro para ellos y para todos los niños de nuestra nación”, externó.