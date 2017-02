¿Cuánto les pagan a los actores de Caso Cerrado?

Caso Cerrado es un show tribunal emitido por Telemundo, en el que Ana María Polo de origen cubano y abogada de profesión, arbitra casos para participantes voluntarios.

En Estados Unidos, donde se produce el show de television, Caso Cerrado es transmitido exclusivamente por Telemundo. En promedio un millón 455 mil personas sintonizan el programa diariamente.

Si prestas atención a los créditos finales al terminar el Caso Cerrado, se presenta una exención de responsabilidad que indica que la mayoría de los casos están dramatizados.

En una entrevista con el diario chileno La Tercera, la Doctora Polo comentó:

“La mayoría de los casos tienen que ser arreglados y modificados, es el mensaje que enviamos al público lo que realmente cuenta”.

Agregó que cada caso es real, sin embargo, a veces los actores se utilizan en casos en que los participantes en la disputa no quieren aparecer en el programa.

Es decir, aunque los casos se basan en casos reales, la mayoría suelen ser representados por actores para dramatizarlos y que sean más entretenidos para el público.

De acuerdo con una publicación del portal Soychile, Ana María Polo manifestó:

“Las personas que las realizan no son actores, sino que usualmente es gente que siente el tema porque ha estado en una situación parecida al caso que se está llevando a cabo. Entonces ellos no están actuando, sino que están viviendo su problema. Pero sí, hay casos que son recreados y yo no sé cuáles son, el valor que se le da a eso es la lección que se aprende, el método con el que se resuelve”.

Pero si algunos de los casos son dramatizados por actores…

¿CUÁNTO SE LES PAGA?

Estas son algunas llamadas de audición para programas anteriores. Cuando Caso Cerrado buscaba rodar 25 programas en el área de Los Ángeles, ellos hicieron llamadas de casting para personas de habla hispana, enérgicas, de mente abierta, y amigables con delante de cámaras, para re-crear ciertos casos.

COMPENSACIÓN: TRANSPORTE Y HOTEL CON UNA TARIFA DE PAGO SERÁ DE 200 A 250 DÓLARES EN EFECTIVO EL MISMO DÍA.

Para los episodios que necesitan ser grabados en Miami:

Boleto de avión de ida y vuelta a Miami incluido.

Los participantes (actores) están en Miami durante 3 días.

Hotel y almuerzo viene incluido.

Tarifas varían entre 160 a 200 dólares dependiendo del papel

Actuaciones que requieran un poco de desnudez estarán en el rango de 250 a 300 dólares.

Los papeles regulares son $160

Así que la próxima vez que vea a alguien en Caso Cerrado gritarse el uno al otro o tirarle el agua en la cara, tenga en cuenta que lo más probable es que lo están haciendo por unos cuantos dólares.