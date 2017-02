Revelan que María Félix embrujaba a los hombres

Alfredo Félix sobrino y nieto de la famosa actriz del cine mexicano María Felix, reveló que su abuela embrujaba a los hombres para que estuvieran rendidos a sus pies.

“Ella tenía el embrujo, engatusaba a los hombres, los embrujaba con su mirada, ella tenía pacto con un ente siniestro que hacía que los hombres cayeran a sus pies. A mí me dicen que tengo la mirada de mi abuela María Félix, que me parezco a mi tío Enrique. Ella tan solo con estar parada imponía, deslumbraba a los hombres. Yo estoy muy feliz de ser su pariente, hasta se me enchina la piel”, comentó el joven.

Alfredo llegó a la Ciudad de México con la intención de ser actor, pero su vida ha tomado otro rumbo y ahora prepara su primer material discográfico.

“Yo tenía 14 años cuando soñé que mi abuela María Félix me decía, tú eres mi nieto y vas a llegar a ser alguien tan importante como yo. Ella era prima hermana de mi abuelo, Jacobo Félix. O sea, qué orgullo ser pariente de María, como que la sangre llama al talento. Yo admiro su forma de ser, de pensar, me encantaba su porte. Tengo una foto suya y cuando la colgué en mi cabecera le dije: Voy a ser igual que tú”.