Paulina va a terapia por sus fracasos

Paulina Rubio dio su primer concierto del año en la Feria de León, donde no dejó claro si está o no separada de todavía esposo, aunque confesó que está en una terapia muy particular para curar sus penas.

“Creo que la música lo sana todo, es lo mejor que tenemos, el arte es una forma de expresar lo que somos y lo que queremos”, dijo Paulina Rubio, quien cantaba con énfasis algunas estrofas en sus canciones “yo no soy esa mujer” y miraba al cielo cuando lo decía.

Paulina dijo que este año estará lleno de positivismo. “El 2017 suman 10; dos, cero, 1, 7 es un año de 10, ¡salud todos!, por lo que ingirió el primer caballito de tequila de la noche.

Si bien Pau trató de tener buen ánimo durante su presentación, el tequila fue su aliado de la noche. “Arriba el agave, arriba el amor, arriba México” y volvió a ingerir otro caballito de tequila. Su terapia musical al parecer se extenderá en este año, pues además de lanzar nuevo disco, Paulina reveló habrá reencuentro de Timbiriche.

“Les voy a dar unas sorpresas este año, nos vamos a reunir algunos amigos y yo para agasajarlos y cantar canciones de cuando éramos chiquitos, ustedes son parte de mi infancia”, señaló.

Antes de presentarse en el palenque de León, Paulina aprovechó para aclarar que no fue ella quien canceló en el concierto Oye de la CDMX. “Si me invitas a un concierto, siempre voy a estar. Luego me desinvitaron, pero todo está por escrito y espero que podamos ir el próximo año”, aunque se dijo fue porque no aceptaron pagarle sus exigencias.

En estos tiempos donde Donald Trump ha expresado su repudio hacia los mexicanos, Paulina Rubio dijo. “Llevo la bandera de México muy arriba, me siento muy mexicana y Paulina está con una sonrisa diciendo sí podemos”, finalizó.