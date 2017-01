Mhoni Vidente le responde a Derbez

Tras la fuerte predicción de Mhoni que apunta a que el hijo de Eugenio es homosexual y que pronto saldría del clóset, el actor negó dicha información, acusando a Mhoni de haberse equivocado ya que él no tiene esas preferencias sexuales.

Pero, la vidente le responde, asegurando que ella solo hace predicciones y la gente le toma la importancia que quieren:

“Es igual que su papá bien cómico, me encanta la familia Derbez, yo hago predicciones, no afirmo nada, si les cae el saco que se lo pongan, pero no anden diciendo al año o dos años ‘ya salí del clóset, te presento a mi novio’”, dijo la astróloga.

Además, aseguró no preocuparse por lo que piensa Vadhir, prefirió felicitarlo por sentirse bien con él mismo, tal y como el mismo actor loa segura, y afirma que ninguna declaración la hace con mala intención:

“Qué bueno si se siente muy hombre, son predicciones, no lo agarren, deben de entender que todo lo que hago en cuestión de predicciones no lo hago con dolo, simplemente digo lo que veo, pero si ustedes como artistas no quieren que hablen de ustedes, pues que se salgan a vender tamales”, finalizó.