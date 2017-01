Itatí Cantoral está confirmada para interpretar a Silvia Pinal

Itatí Cantoral es confirmada para interpretar a Doña Silvia Pinal en una de las etapas de la serie inspirada en la vida de la mamá de Alejandra.

Fue la misma Carla Estrada, encargada del proyecto quien confirmó esta versión cuando LMShow le preguntó si era verdad esta versión: “No están equivocados, pero todavía no estamos muy claros en todo, no es por mí sino por las fechas de ellos, y las negociaciones con Itatí es tarea de los ejecutivos no mía, además hay otras cuestiones, como el dinero y otras cosas que todavía se están acordando”.

También Estrada confirmó que Silvia, considerada la última diva de la época de oro del cine mexicano, participará en uno de los capítulos de la serie.