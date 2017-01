Thalia renueva su imagen y se ve más joven que nunca

Thalía ya nos tiene acostumbrados a verla con tonos rubios y al parecer es el que más le agrada, pues ya se ha casado un poco con esta imagen. A finales del año pasado aún la veíamos con un tono más claro de decoloración y fue entonces cuando decidió realizar un cambio antes de las fechas decembrinas.

Aunque al principio los fans de Thalía no estuvieron muy convencidos de su nuevo look, la cantante y actriz mexicana ha logrado convencerlos a medida que pasan los días. Y fue hace unos más, que la esposa de Tommy Mottola compartió una foto donde se nota un tono más oscuro que el acostumbraba, incluso tonos cenizos y sin mechas que lucían en el anterior look. A lo mejor esperando que a sus 6.458.640 millones de seguidores les guste más así.

La artista se dio un recorte de cabello, el fleco lo hizo a un lado y optó por un diferente peinado en las puntas para darle una variante a su look. Los comentarios de sus fans no se han hecho esperar, y hasta han comentado lo fantástica que luce a sus 45 años, pues su cutis luce como de 20 sin una sola arruga y con muy buen color de piel. Pues Thalia hizo referencia en el pie de foto que había sido un maquillaje que ella misma se realizó en el automóvil.