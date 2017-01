Eugenio Derbez no teme a la deportación

El comediante va en contra de Donald Trump y de su manera de hacer política. El actor mexicano dice que no ser deportado de Estados Unidos por mostrar su postura como latino sobre el nuevo presidente del país, que enemista a los norteamericanos con los mexicanos.

“Me da tristeza y miedo de que este señor esté en la presidencia, y me atrevo a decir que es peligroso; y no me refiero a peligroso para los mexicanos y latinos, sino para el mundo entero, porque es un hombre que piensa en muchas guerras, mucha división y eso a mí no me gusta, porque estoy viviendo en Estados Unidos, y si hay guerra, me toca a mí; si está mi hijo viviendo ahí, es probable que me lo manden a la guerra, y eso como papá sí me da miedo. No me da miedo decir lo que pienso de este gobierno y que por ello me deporten, porque la realidad es que este señor es un peligro que solo siembra odio, por eso estoy en contra de él, y lo estaré mientras tenga esa línea de odio y división”.

El actor dice que hasta el momento no ha tenido como opción pensar en dejar el país vecino, donde ahora construye su carrera como actor, debido a que no ha vivido alguna situación que lo orille a abandonar Estados Unidos.

“Trato no de pensar en que me sacará del país, soy un hombre muy positivo; me gusta reírme de todo y espero que las cosas salgan bien y que alguien ponga en su lugar a este señor. No creo que lo dejen llegar muy lejos, gente como él debe de tener personas a su alrededor que lo frenen de todas las cosas negativas que quiera hacer”.