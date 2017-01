Estrenos de Netflix para febrero

Netflix añade contenido cada mes, y ya conocemos los estrenos Netflix para febrero 2017, entre lo que destacan películas y series de producción propia de Netflix, entre las que se encuentran novedades como Santa Clarita Diet. Seguro que algunas de ellas darán de qué hablar durante los próximos meses, ya que cuentan con una gran calidad de producción, guiones y actores.

Este mes de febrero supone el estreno de Santa Clarita Diet, una serie de producción propia de Netflix en la que Drew Barrymore interpreta a una mujer que se convierte en zombi por dentro, pero no por fuera. También encontramos series como Cómo defender a un asesino, y la aclamada cuarta temporada de Sherlock, que ya está disponible al completo desde hace algo más de una semana.

SERIES

Santa Clarita Diet – Temporada 1 – 3 de febrero

Ultimate Beastmaster – Temporada 1 – 24 de febrero

Shadowhunters – Temporada 2 – 3 de febrero Episodios semanales

White Nights – Temporada 1 – 14 de febrero

Black Sails Temporadas 1, 2 y 3 ya disponibles. Temporada 4 en emisiones semanales.

Cómo Defender A Un Asesino – Temporada 2 – 8 de febrero

Happy Valley – Temporada 2 – 10 de febrero

Para niños:

Project MC2 – Especial de San Valentín – 14 de febrero

Legend Quest – Temporada 1 – 24/2/2017

My Little Pony Equestria Girls: Legend Of Everfree – 1 de febrero

PELICULAS

Entre los estrenos Netflix en las películas nos encontramos títulos interesantes como Jurassic World que ya aparecen en la plataforma de streaming, y producciones propias de Netflix como Imperial Dreams o David Brent: Life On The Road.

Imperial Dreams – 3 de febrero

David Brent: Life On The Road – 10 de febrero

Ya no me siento a gusto en este mundo – 24 de febrero

Middle School: The Worst Years Of My Life – 10 de febrero

Girlfriend’s Day – 14 de febrero

Sólo amigos – 19 de febrero

Jurassic World – 16 de febrero

Ant-Man – 24/2/2017

Contrarreloj – 19/2/2017

Cómo acabar sin tu jefe 2 – 8/2/2017

Para niños:

Paddington – 14/2/2017

La oveja Shaun. La película – 28/2/2017

Transformers: Robots In Disguise – Temporada 3 – 22/2/2017

The Furchester Hotel – Temporada 1 – 1/2/2017

DOCUMENTALES

En los documentales nos encontramos con novedades muy relacionadas con el mundo de la magia, destacando cuatro documentales de David Blaine, el popular mago.

Chef’s Table – Temporada 3 – 17/2/2017

Abstract: el arte del diseño – Temporada 1 – 10/2/2017

The Hurt Business – 1/2/2017

Paris Is Burning – 1/2/2017

Magicians: Life In The Impossible – 13/2/2017

David Blaine: Real Or Magic? – 1/2/2017

David Blaine: Street Magic – 1/2/2017

David Blaine: What Is Magic? – 1/2/2017

RECOMENDACIONES DE NETFLIX PARA FEBRERO

Netflix nos recomienda para este mes un maratón de películas románticas para acompañar la llegada de “Sólo amigos”:

Amigos de más

3 metros sobre el cielo

Tengo ganas de ti

Cómo perder a un chico en 10 días

El diario de Noa

Cincuenta sombras de Grey

Similar a las películas románticas nos encontramos el segmento de las películas de humor. Este mes se estrena Cómo acabar sin tu jefe 2 en Netflix, y la plataforma de streaming nos recomienda las siguientes películas en este campo:

Paso de ti

Todo sobre mi desmadre

Los amos de la noticia

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?

El mundo es nuestro