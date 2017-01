El Bebeto criticado por usar maquillaje

En las redes sociales, cualquiera critica nomás por que sí. Es una de las desventajas de estas plataformas.

El cantante de Regional Mexicano, El Bebeto, fue duramente criticado en redes sociales por usar según, exceso de maquillaje.

El originario de Guasave, Sinaloa, subió un video a sus redes sociales anunciando la grabación de un video musical en el cual estará homenajeando a Valentín Elizalde.

Esten pendientes A video posted by EL BEBETO (@bebetooficial) on Jan 24, 2017 at 2:54pm PST

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, luego de que notaran que el galán de la banda llevaba maquillaje.

“Has tutoriales de maquillaje buchón jajajajaja”.

“¿Qué tono es tu maquillaje? Lo he estado buscando y no lo encuentro en el catálogo”.

Asimismo, hubo más personas que lo defendieron y comentaron que es parte de la producción del video.

“Cuanta ignorancia. En los diversos comentarios que expresan. Es necesario en las filmaciones de vídeos y en la producción. Pero como siempre no están agusto si no critican al prójimo”.

“Entiendan lo maquillaron para su video ya dejen de criticar”.

“Maquillado o no estas re chulo”.

Ante los comentarios, El Bebeto comentó:

“PLEBES ANDO MAQUILLADO PORQUE ASÍ ES PARA TODOS LOS VIDEOS, AHÍ DISCULPEN ESO DEL MAQUILLAJE, NO ME GUSTA PERO ASÍ ESTO, ANIMO JAJAJAJAJAJA BONITO DÍA”.

PARA SABER:

Para grabaciones en HD o 4K es necesario el maquillaje cargado así como el del Bebeto.

En video análogo como en el pasado para televisiones antiguas, solo se usaba el polvo traslúcido en hombres.