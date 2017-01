Livia Brito podría ser Aventurera

Luego de que se dieron a conocer los nombres de Niurka, Susana González, Ninel como las aventureras, Mitzy, diseñador que está a cargo del vestuario de la obra, piensa que están dejando de lado a Livia Brito.

“Yo quiero sugerirle a los productores que tomen en cuenta a Livia Brito para la nueva Aventurera. Yo a ella la dejaría como reina, sería una Aventurera espectacular. Si a mí me tocara elegir a una Aventurera, yo la pondría de inmediato, me encantaría”.

Por el momento, el famoso diseñador está terminando el vestuario de Susana González. “Ya empecé con Susana González, que es una mujer guapísima y con cuerpazo. Me gusta como estoy dejando la ropa de Susana, con ella me estoy yendo por la época, con los sombreros, los trajes y luego a la encueradera, la voy a dejar con un calzoncito chiquitito, no le duele nada. Son 18 cambios los que voy a hacer a cada Aventurera, voy a usar pedre-ría, zorros, plumas y muchas cosas más, va a quedar un vestuario espectacular, las voy a dejar como reinas. Ya tengo que terminar todo porque los ensayos ya están encima, luego me voy con Niurka y así me la voy a ir llevando”.

Mitzy adora a todas las Aventureras y a cada una le dará un toque especial con su vestimenta. “La que sigue es Niurka, pero a ella no la visto. Ella con sus pezoneras y está lista, sólo le cambio de color y ya. Niurka escoge la tela, diseña, me evita mucho trabajo. La verdad es que es un placer trabajar con todas ellas”, finalizó