Lyn May y Seux apunto de los golpes

Lo que parecía una presentación glamurosa de un espectáculo que reunirá próximamente a las divas del vedetismo de ayer, se convirtió en un zafarrancho cuando la acapulqueña Lyn May ofendió a su contemporánea, Wanda Seux.

Todo comenzó después de la presentación de la vedette argentina, quien habló de ella misma como una guerrera que después de sufrir un infarto, habérsele caído una barda en una pierna y llegar a los 69 años, estaba presente en el escenario para darle al público un show digno de su leyenda.

Fue entonces cuando Lyn May se burló de su compañera y dijo abiertamente: “A mí me da pena que siempre que la veo, la veo en el hospital, la veo en los camiones o pidiendo limosna allá afuera; al contrario, debe de estar fuerte y a toda madre. ¿Para qué causar lástimas?, hay que decir soy una cabrona, no soy una limosnera”.

Inmediatamente, Wanda respondió: “Esto es un trabajo y merece respeto. Estoy saliendo de un infarto ¡estoy aquí arriba de un escenario!, ¡no estoy dando lástima!”. Segundos después Lyn la volvió a enfrentar:

“La señora insultó a mis hijas en la televisión y desde ahí no la perdono, ¡nunca más!”

Wanda replicó: “Yo tengo que estar tranquila cuando la señora me dijo en televisión ¡chinga tu madre!, y mi mamá estaba a un lado mío”.

Shanik Berman, quien será moderadora de Divas por siempre, intervino para evitar que llegaran a los golpes.