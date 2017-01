Gaby Spanic es amenazada de muerte

Con una exitosa carrera, Gaby Spanic denunció que desde hace unos años ha habido una campaña de desprestigio en su contra.

“Se han dicho tantas cosas de Gaby Spanic. Imagínate si se burlaron del envenenamiento o sea no les importó que un bebé fuera envenenado. Eso es bullying. Es una obsesión en destruir a una persona”, lamentó la actriz.

Dolida, la actriz venezolana rompió en llanto al reconocer que tanto ella como su familia, han vivido amenazados de muerte.

“Me han lanzado fierros en mi casa y he hecho miles de denuncias, me han amenazado con matar a mi hijo, me han seguido y lo he denuncia… Y ¿ qué han hecho, nada?”.

Trabajadora incansable desde joven, reconoció que teme por su vida y la de los suyos.

“A veces les digo a las autoridades que hasta que uno no se muera…mientras que un loco y una loca y al mismo tiempo los medios de comunicación se burlan de ti y yo estoy aquí por mi hijo trabajando dignamente sin meterme con nadie”.