Vadhir Derbez niega ser gay

Después de que la cubana Mhoni Vidente desató la polémica, al asegurar que el hijo de Eugenio Derbez pondrá en duda su homosexualidad: (“Aunque su sexualidad dará mucho de qué hablar este año, ya que se dirá que anda saliendo con otro cantante hombre de 30 años, nada se le confirmará”), el hijo de Eugenio Derbez contestó a este cuestionamiento.

“Quiero decirle a esta persona que le falló su predicción porque ya me conocen, nada que ver. Lo tomo con humor porque sé que no es cierto y la mayoría de la gente que me conoce lo tiene muy claro, pero sí quiero decir que cuando las cosas se ponen en duda, la gente lo toma en serio y sí afecta porque no puedes ir explicándole o aclarándole a cada persona esta situación”.

No obstante, el protagonista de la serie Entre correr y vivir, dijo que si así fuera, se debe respetar la preferencia sexual de las personas. “La neta me da flojera la mala publicidad, prefiero que se hable de grandes proyectos, al final de cuentas es juzgar a una persona, y ya sea la preferencia que tengas, no deberíamos de juzgar a nadie”.

Vadhir recién debutó como actor de cine con el protagónico de la película mexicana El tamaño sí importa, que se estrena este 28 de enero y en la que comparte créditos con Ximena Ayala, Mara Escalante, Chucho Ochoa y su padre, Eugenio Derbez.