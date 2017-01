Malillany Marín le dice no a Playboy

A pesar de que posee un cuerpazo que muchos caballeros quisieran ver al natural, Malillany Marín se niega a mostrarse como Dios la trajo al mundo, pues afirma que posar en una revista para los caballeros no es lo suyo.

En entrevista, la cubana rechazó la posibilidad de dar a conocer en forma total sus ‘encantos’, pues ni con una fuerte cantidad monetaria la revista ‘Playboy’ logró convencerla.

“Alfredo Cedillo, director de la revista, me ha insistido desde hace mucho tiempo. La verdad es que no, no hay forma de que yo lo haga, no es cuestión de ceros, es cuestión de que no va conmigo, no me sentiría cómoda ahí”, declaró la cubana.

En otras cosas, la también participante de telenovelas como ‘Hasta que el dinero nos separe’ y ‘Qué bonito amor’, comentó que próximamente regresará a la televisión y lo hará con un proyecto que la tiene muy entusiasmada, pero del que no quiso abundar en los detalles.

Destacó que planea combinar este nuevo trabajo con un montaje teatral el cual está en estos momentos en proceso de lectura.