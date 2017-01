Jimena Sánchez se quita los pantalones

Jimena Sánchez de 31 años, nuevamente ‘enloqueció’ las redes. Presumió en su cuenta de Instagram una tremenda fotografía que levantó el ‘ánimo’ de muchos caballeros.

Con ayuda de un atuendo oscuro y diminuto, la estrella del terreno deportivo mandó un saludo a sus admiradores, quienes le reviraron con comentarios de toda índole.

“Te ves fenomenal, siempre te pido un saludo y nunca me lo mandas”, “Qué hermosa, me encanta”, “Cada día me matas de amor” y “Me encantaría besar tus labios, con respeto, amor”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

La imagen es parte de una sesión que Sánchez preparó para sus más cercanos seguidores, quienes día con día la disfrutan en sus diversos momentos que comparte en Twitter, Facebook e Instagram, donde suma casi 10 millones de ‘followers’.