Lady Wuu responde criticas

Aunque hay quienes aseguran que el personaje de Lady Wuuu no fue discriminado en un antro de Monterrey este fin de semana, sino que él y sus acompañantes se comportaron de manera inadecuada en el lugar con el personal de servicio, platicamos en exclusiva con Lady Wuu, quien dio su versión de lo sucedido.

“Lo que sucedió fue que me discriminaron, porque supuestamente era un lugar exclusivo y no para gente como yo, que no tenía la presencia para estar en ese lugar. Fue el gerente y me lo dijo, y luego llegó un guardia de seguridad. De hecho nosotros pagamos nuestro cover, no teníamos mesa pero buscamos un lugar y un vigilante no nos quitaba la mirada de encima”.

Sobre si se portó déspota con los fans, dijo que fue al contrario: “Los fans se me acercaron, me pedían fotos y todo, y yo siempre accesible, como soy. Uno de ellos me invitó una cerveza, pero nunca he sido grosero con nadie, al contrario, soy buena gente con mis fans. Pero la gente de seguridad fue la que se pasó conmigo”.

Comentó que solo estuvieron media hora en el lugar, pues la gente de seguridad no dejaba de verlos. “Nos salimos de ahí sin problema y sin hacer escándalos”.

Sobre que se negó a darle una entrevista a Laura G, comentó: “Nunca me he negado. Cuando ella pidió la entrevista yo estaba trabajando, por eso no la pude hacer; pero ya no me buscó”