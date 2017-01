Vidente predice la muerte de “Chente”

La vidente colombiana, Deseret Tavares que predijo la muerte de Jenni Rivera y Juan Gabriel, adelanta también la crisis que ve para México en el ámbito social.

No es fácil saber que Vicente Fernández morirá en 2017. Sobre todo, porque Deseret Tavares está convencida de que su trabajo no es un mero entretenimiento. “Hay algunos que hacen predicciones y se quedan solamente en esta parte del espectáculo; para mí se trata de una responsabilidad”.

Explica que ella es un canal. “Yo no soy la dueña de las predicciones, sino que hago público lo que los guías espirituales responden a mis preguntas”.

Así fue cuando predijo con exactitud escalofriante la muerte de Jenni Rivera tres semanas antes de que ocurriera. Y la de Juan Gabriel, desde 2015, antes del infarto que le quitó la vida.

“A veces uno trata de decirle las cosas a las personas para que se cuiden, pero no escuchan. Porque ellos consultan a un psíquico y lo ven como un entretenimiento”.

DESERET TAVARES HABLA SOBRE LUIS MIGUEL

Bajo una perspectiva de seriedad (nunca ha dejado de preparase en las artes del misticismo) ha hecho sus predicciones (que incluyen la victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos) y para este 2017 adelanta que Luis Miguel encontrará a su madre, con lo que finalmente El Sol cerrará ese ciclo de sufrimiento.

“Ella está en un convento, cuidada por monjas que visten de gris con blanco. Están como en un hospital psiquiátrico y lo que pude entender es que está entre Suiza e Italia”.

Así que ese aspecto de la vida de Luis Miguel brillará, no así profesionalmente. “No lo veo cantando, tiene problemas de la garganta y de Parkinson”. Lo que sí tendrá éxito es su serie de televisión.

LA SITUACIÓN EN MÉXICO

Para México, Tavares adelanta que el dólar llegará a los 27 pesos y que el país vivirá épocas muy complicadas

“Veo que la economía estará tambaleándose; habrá muchos problemas en México con esto de las gasolinas, una situación alarmante con policías y militares en las calles”.

La situación, dice, será crítica y se agudizará por el destape de hechos de corrupción entre la clase política. Las cosas se tranquilizarán hasta después del verano.

Y puesto que se considera solamente un canal, explica que el hecho de que otros “roben” sus predicciones es fastidioso, pero no le preocupa.

“Ahora que predije que Donald Trump va a sufrir un atentado y lo van a matar, salieron varios a decir lo mismo. Las predicciones no son cosas que se puedan ‘proteger’, porque esa información no es mía, yo repito lo que se me da del guía espiritual.

VIENE A MÉXICO

La colombiana Deseret Tavares vendrá a México del 21 al 27 de enero, pues tiene la invitación de algunos medios para entrevistas y consultas con personalidades de la política y la farándula nacional.