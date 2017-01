Sabrina se estrena como actriz porno

Aunque la modelo y cantante Sabrina Sabrok se encuentra convaleciente de una cirugía de aumento de glúteos, eso no le impidió estrenarse como actriz y productora porno.

La idea surgió debido a la demanda de los seguidores de la argentina en redes sociales, que le pedían fotografías cada vez más fuertes sexualmente.

“Siempre me he caracterizado por hacer cosas diferentes, y siempre había tenido la inquietud de hacerlo, los ‘fans’ me motivaron y el resultado son estos videos, en donde tengo sexo con mi marido Alexandro”, ha dicho la exuberante rubia.

Así, sus seguidores podrán ver sus andanzas sexuales a través de la página sabrinasabrokporn.com, donde el contenido de la página es explícito y se muestra a Sabrina como nunca antes.

Los planes a futuro de la modelo es presentar a otros actores porno bajo su sello ‘Sabrina Sabrok Porn’. “No voy a hacer videos con alguien más que no sea mi marido, pero sí pretendo incluir más actores que se quieran sumar al proyecto y yo producirlos”.