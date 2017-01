Famosos en contra del gasolinazo

MEMO RÍOS

“Todos los mexicanos estamos protestando por las redes sociales, es una buena manera de comunicarse, pero hay que llevarlo a la práctica verdadera, unirnos porque a veces solamente hablamos.

SERGIO CORONA

“No sé por qué no se ha tenido la vigilancia para manejar el petróleo, eso también nos ha hecho perder mucho dinero por el robo en los ductos. Me da mucha pena que en México esté pasando todo esto”.

HÉCTOR SOBERÓN

“Estoy a favor de dos propuestas, además de paralizar las gasolinerías, también mandar un mensaje de inconformidad a través de whatsapp para que a los políticos no se les den más beneficios, basta de ser agachados”.

LAURA ZAPATA

“Después de haber escuchado las promesas del ejecutivo de que no iba a haber gasolinazos, pues se me hace muy fuerte porque con el sueldo no alcanza y la sociedad ya está cansada de tantas mentiras”.

HÉCTOR BONILLA

“Hay una indignación general impresionante. Una vez más vemos la impunidad tan campante que tenemos en el país, ya estamos llegando al colmo y nos damos cuenta del estallido social que por lo pronto no ha llegado a las armas, pero no tarda, son el síntoma de la indignación general, cada vez está más golpeado el bolsillo y lo que está enfrente es la desesperación de que en febrero aumente”.

ADAL RAMONES

“Es tiempo de ponernos las pilas y exigir al gobierno un ROTUNDO NO al alza de las gasolinas. Basta ya Sr. Presidente, sólo fue por campaña”.

ADRIÁN URIBE

“Ojalá que el alza en el precio de las gasolinas fuera una broma del gobierno por el Día de los inocentes, pero no, es una triste realidad”.

SERGIO CATALÁN

“Soy mexicano, amo a mi país y me avergüenzo de mi gobierno”.

DEMIAN BICHIR

“¡No a su nuevo gasolinazo! Basta de ordeñar al pueblo de México”.