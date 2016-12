Ninel Conde y José Manuel Figueroa se reconcilian

Ninel y José Manuel Figueroa se mandan mensajes cariñosos y aseguran que están saliendo para retomar la relación de noviazgo que inició en 2003 y concluyó en 2006, no precisamente de la mejor manera.

Conde calificó a su ahora exnovio de violento y se agredieron verbalmente a finales de 2012, después de que José Manuel asegurara ante medios de comunicación que ella era mala amante en la cama y frívola, mientras que ella aseguraba que él era un mujeriego.

Una persona cercana a Figueroa, y quien pide no revelar su identidad, habló al respecto:

“Ellos no han dejado de comunicarse, y mucho menos de amarse. Él ama a Ninel Conde y ella le corresponde; y es sabido por los que estamos cercanos de José Manuel que ambos están en una etapa madura de sus vidas. Ella lo ha buscado para cuestiones laborales y platican mucho de música y de sus carreras, pero el amor entre ellos no ha muerto. Han salido y sé bien que tienen ganas de reiniciar su relación, de ser novios otra vez; y como ella y él han madurado, lo están evaluando”.

Los insultos que ambos cantantes se propinaron hace años no han podido terminar con el amor. “Él es un bohemio empedernido y lo que plasma cuando escribe también lo hace realidad; y me refiero a que si por amar tanto a Ninel es necesario dejarla ir, lo hará; pero ella no lo va a permitir, aunque se hicieron de palabras hirientes en años anteriores. Los dos darán una sorpresa en 2017, son el uno para el otro”, aseguró la fuente.