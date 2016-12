Iglesia niega permiso a Rubí para realización de su misa

San Luis Potosí.- Crescencio Ibarra, padre de la quinceañera más famosa de México, Rubí Ibarra García, informó que, a solo cinco días de que se celebren los XV años, le informaron que no se podrá celebrar la misa en la capilla de la Hacienda Solís, en Villa de Guadalupe.

Con esta información la tensión se ha incrementado al interior de la familia Ibarra García, comentó el jefe de la misma, señalando que “no se me hace justo, que, a unos días, apenas vengan a decirme”.

“Ya teníamos todo planeado… seguridad, todo estaba listo, cómo iba a ser, cómo íbamos a entrar, quién iba a entrar, quién no”, comentó el padre de Rubí, lo que en segundos hizo parecer que todo se desmoronaba, ya que ahora y por el momento Rubí no cuenta con un lugar en el que se lleve a cabo el acto religioso.

No obstante, Crescencio ya inició la peregrinación en busca de una iglesia en la que se pueda llevar a cabo la misa, “debo ir a una parte, a ver dónde me prestan una iglesia. No sé qué voy a hacer mañana si esto sigue así”.

El padre de familia se dijo sorprendido del cambio repentino, cuando una semana antes el custodio del recinto religioso, José Luis Carrillo, confirmó que Rubí recibiría su bendición la capilla de la Hacienda Solís e incluso el sacerdote Felipe Martínez en diversas entrevistas aseguró que había notado muy nerviosa a la festejada, por lo que le recomendó tranquilidad; lo mismo que a la madre de Rubí, quien le hizo saber que había noches que pasaba en vela.

