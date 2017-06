Viajó 7 horas y fue el único aficionado de su equipo en la tribuna

“¡No tenemos grandes conquistas, no tenemos una hinchada numerosa, pero estamos seguros de que nunca estaremos solos!”, fue el mensaje publicado por la cuenta oficial del club brasileño Angra dos Reis el pasado martes en honor a Daniel Oliveira, el único simpatizante que los acompañó desde la tribuna en el partido que su equipo ganó 4-0 ante Ceres, por la tercera división del fútbol de Río de Janeiro.

Pero su sola presencia no fue acaso lo más llamativo, sino el cómo de su estadía en la tribuna. Oliveira viajó siete horas sólo para ver el partido: salió de su casa a las 7:40, subió al bus a las 8:35, luego un tren y otros dos buses hasta que caminó los últimos tres kilómetros para llegar al estadio y ver el partido.

Imagem fantástica do torcedor solitário do Angra dos Reis apoiando seu time na Série B2 do Carioca! #NossoFutebol pic.twitter.com/ynmlsc3Zk2

— SporTV (@SporTV) June 7, 2017