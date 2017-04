Enojado fan del Cruz Azul quema su playera

La eliminación del Cruz Azul en la Copa MX caló hondo en un aficionado de La Máquina, tan hondo que grabó cómo quemaba la playera de su equipo ante la tristeza y frustración vivida una vez más.

El fanático lamentó una nueva decepción de su equipo y aseguró que ya no pagará un boleto para ir al estadio.

“Cruz Azul la mera verdad ya no da para más, dejé de asistir hace mucho tiempo al estadio Azul, yo ya no pago un boleto para irlos a ver, este equipo ya me tiene bien desilusionado y aquí van a ver la frustración que tengo”, mencionó esta persona mientras prendía fuego a su prenda.