Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Xoloitzcuintles de Tijuana aprovechó su condición de local para derrotar 2 por 1 a Correcaminos UAT en la Jornada 3 de la Copa Mx.

El superlíder de la Liga Mx generó las jugadas de mayor peligro y pudo ganar con un marcador más amplio, pero no fue contundente, anoche ante poco más de 20 mil aficionados en el Estadio Caliente.

EL PARTIDO:

Los Xolos se pusieron en ventaja desde el minuto 14′ con una media vuelta espectacular de Henry Martín en los linderos del área grande, sin que nada pudiera hacer el portero Miguel Centeno.

Con el 1-0 se marcharon al descanso.

El equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera concretó el segundo tanto al 49′ de tiempo corrido por conducto de Yasser Corona.

Después Tijuana se relajó y Correcaminos aprovechó tal situación. Roberto Saucedo tuvo una oportunidad y no dudó en meterla a la portería de Luis Michel al 57’.

El segundo tiempo comenzó a hacer una situación completamente diferente al de la primera mitad. John Requejo y Miguel Moreno de Xolos recibieron la roja y dejaron en desventaja al conjunto dirigido por Miguel Herrera.

A pesar de que los de Tamaulipas tuvieron superioridad numérica por más de 10 minutos, no lograron igualar el marcador.

Con este triunfo, los fronterizos suman sus primeros 3 puntos en el Grupo Uno, misma cantidad que tienen los tamaulipecos después de dos partidos disputados.

PRÓXIMO JUEGO: Correcaminos deberá cambiar el chip y enfocarse en el duelo contra Cafetaleros de Tapachula dentro de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2017 de la Liga de Ascenso, a celebrarse el próximo viernes a las 20:00 horas en el Estadio “Marte R. Gómez”.

“No me gustó el primer tiempo del equipo, lo vi con muchas dudas, no estaba suelto, creo que habíamos mejorado en el segundo tiempo pero fue difícil, nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del futbol mexicano y no pudimos encontrar el empate que hubiéramos deseado”. JAIME ORDIALES DT DE CORRECAMINOS

“Fue un partido complicado, Tijuana es un gran equipo, trae buenos jugadores, lamentablemente no se dio el resultado, no queda más que seguir trabajando para buscar lo que todos queremos, primero calificar, todo en base a trabajo y mentalizarse a siempre ser mejores”. PIERRE IBARRA DEFENSA DE CORRECAMINOS