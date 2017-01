“Chelís” anuncia su retiro del futbol

Mérida, Yucatán.- Ya no aguantó más, la derrota frente al Atlante anoche en la Jornada 5 de la Liga de Ascenso fue la gota que derramó el vaso en la era de José Luis Sánchez Solá como director técnico de Mérida y del futbol en general, ya que anunció su retiro debido a los constantes fracasos.

“Me voy del futbol, ya estoy pelas. Se paga mucho en esto y no doy resultados. No sé qué haré. Lo intenté hacer lo mejor posible, hay momentos ligas, en las que no se pueden. Muy agradecido con todos y así es esto del futbol”, mencionó en rueda de prensa.

El poblano dirigió a Correcaminos a partir del Apertura 2012 y su mayor éxito fue llevarlo a la Final de la Copa Mx, además le regaló a la afición memorables encuentros como aquel contra el América que perdía 0-3 y terminó ganándolo 4-3.

Otro momento que la afición de ciudad Victoria nunca olvida fue cuando el “Chelís” sorprendió a todos al portar una cuera tamaulipeca la noche en que Correcaminos disputó el título de Copa que lamentablemente perdió ante Dorados de Sinaloa.