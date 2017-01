Pierden con autogol

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos de la UAT no pudo en su visita a Zacatecas y cayó por la mínima diferencia ante Mineros este viernes por la noche en la Jornada 5 de la Liga de Ascenso.

Un autogol del juvenil Edgar Benítez al minuto 36′ del primer tiempo, le permitió a los locales quedarse con la victoria. El marcador pudo ser más amplio sino es por la buena actuación del portero Jesús Gallardo que atajó al menos tres balones que ya se cantaban como gol.

EL PARTIDO: Los Mineros de Zacatecas llegaban invictos a la Jornada 5, por lo que buscaban continuar con su buena racha. Por su lado, los Naranjas querían salir de media tabla gestando su segunda victoria en calidad de visitante. El cuadro local fue mejor en la primera mitad; controló las acciones y tuvo las mejores opciones al ataque.

A los 11 minutos avisaron con una excelente jugada; Ezequiel Cuevas mandó un centro con comba, Víctor Lojero cabeceó desde el área chica y el cancerbero salvó a su equipo con una reacción formidable.

Mineros continuó con su propuesta y consiguió abrir el marcador a los 36 minutos. Víctor Lojero pasó de primera intención buscando que su compañero Guillermo Madrigal quedara frente al marco; sin embargo, el joven Edgar Benítez punteó el balón para defender y terminó empujando a su propio marco.

Correcaminos buscó la reacción en la recta final; la mejor opción la tuvieron a los 75 minutos, cuando Julio Atilano prendió un fogonazo de botepronto que el arquero de casa tapó con un gran lance.

Pese a los intentos del conjunto tamaulipeco, Mineros aún generó jugadas de peligro, sobre todo por medio de Fernando Madrigal, que ingresó a buen ritmo y se vio frustrado por un gol anulado hacia los 80 minutos.

Posteriormente, los anfitriones estrellaron el balón en el metal hasta en dos ocasiones, perdiéndose del segundo festejo. Este resultado deja a Mineros con 11 puntos en el subliderato de la competencia, mientras que Correcaminos se quedó con 4 unidades en el peldaño 13.

El próximo partido del cuadro naranja en la Liga será el viernes 3 de Febrero contra Tapachula a las 20:00 horas en el Estadio “Marte R. Gómez. “Perdimos un partido que lo habíamos planteado bien, habíamos hecho un buen primer tiempo, ellos encontraron un gol con un desacierto de nosotros, pero no tenemos contundencia, es la realidad, hoy no tuvimos contundencia y si no haces goles no puedes conseguir triunfos”.

JAIME ORDIALES

DT DE CORRECAMINOS “Estamos tristes por la derrota, queríamos llevarnos los 3 puntos pero desgraciadamente no fue así, un pequeño error ahí en la defensa. Siento que se hizo un buen partido, falta definir las jugadas adelante. Ahora debemos pensar en el siguiente encuentro”.

JUAN CARLOS SILVA

JUGADOR DE CORRECAMINOS