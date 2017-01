La afición se ilusiona con Vuoso

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos dio un golpe mediático con la contratación de Vicente Matías Vuoso y para muestra de ello fue la espectacular entrada que se registró el viernes en el partido contra Celaya.

Y por si quedaban dudas, ayer volvió a quedar claro en la firma de autógrafos que protagonizó el argentino naturalizado mexicano en la Tienda Oficial del Club ubicada en el 15 Carrera Torres.

Una importante cantidad de aficionados, desde niños hasta personas de la tercera edad, con playeras del ‘Corre’, Santos y hasta de América, acudieron para recibir la firma del jugador y tomarse la foto del recuerdo.

Los victorenses están ilusionados con lo que pueda hacer este delantero en beneficio del Club, todavía no debuta pero ya se ganó el cariño de muchos, en gran medida por su destacada trayectoria con equipos del máximo circuito y Selección Mexicana.

Tras una hora de convivir con la afición, ofreció una entrevista y mostró intereses por debutar este martes en la Copa Mx contra Cimarrones.

“No sé si ya están todos los papeles en orden para poder jugar, pero si ya están es una posibilidad que pueda estar en la cancha. Físicamente no estoy al 100, hace mucho que no juego y los primeros partidos me va costar, pero si no juego nunca voy a tomar ritmo, esa es la idea”, expresó.

Sobre la afición naranja, comentó “El otro día casi llenaron la cancha, apoyando, ojalá que se metan con el equipo y ojalá que podamos hacer las cosas bien para tratar de que ellos vuelvan a la cancha otra vez”.

RESALTAR: La firma de autógrafos se realizó por una noble causa. El dinero recaudado por la compra de artículos en la Tienda del. Club, así como la aportación voluntaria de la afición, se donará para el papá de un integrante de la Escuela de Futbol Correcaminos, ya que se encuentra delicado de salud.