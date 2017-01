Arman selección de Judo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Más de 90 judocas se dieron cita el sábado por la mañana en el gimnasio del Polideportivo Victoria “Américo Villarreal Guerra” para tomar parte del Campeonato Estatal Selectivo categorías Sub 17 y Sub 20 rumbo a la Olimpiada Nacional 2017.

En representación del Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano, el Profesor Eder Anguiano Rodríguez fue el encargado de dar la bienvenida a los deportistas dentro de la ceremonia protocolaria de inauguración donde además los exhortó a demostrar lo hasta hoy aprendido y refrendó el compromiso del INDE Tamaulipas en esta y sus próximas competencias.

La profesora Cecilia Martínez Aguilera, Presidenta de la Asociación Estatal informó que los atletas que lograron su clasificación se sumarán a quienes logren ingresar a la de la selección tamaulipeca en el selectivo para las categorías Sub 13 y Sub 15, programado para llevarse a cabo del 17 al 19 de febrero en el puerto de Tampico.

“Todos los seleccionados estatales tomarán parte del Torneo Nacional “Profesor Tomoyoshi Yamaguchi 2017” que tendrá como sede el Domo del Polideportivo de Guadalajara, Jalisco del 23 al 26 de febrero; ese será el último selectivo para la Olimpiada Nacional 2017.

Clasificarán los judocas rankeados en los primeros 8 puestos de cada división, además del mejor ubicado en la gráfica por estado, más uno de la sede y uno más del IME”, señaló la entrenadora estatal.

LOS SELECCIONADOS:

Nombre División Categoría Municipio

Enrique Acosta Peña 51 kg. Sub 17 Tampico

Ángel Gutiérrez Lú 55 kg. Sub 17 Tampico

Rubén Juárez Barrera 60 kg. Sub 17 Tampico

Óscar Pérez Rodríguez 81 kg. Sub 17 Reynosa

Ana Lucía Toy Pérez 48 kg. Sub 17 Tampico

Magda Paola Silva Zenteno 52 kg. Sub 17 Tampico

Johana Velázquez Turrubiates 70 kg. Sub 17 Victoria

Monserrat Fuentes Moncada +70 kg. Sub 17 Victoria

Guillermo Valdez González 55 kg. Sub 20 Victoria

Alex Armendariz Cruz 60 kg. Sub 20 Tampico

Owen André Pérez Jiménez 66 kg. Sub 20 Tampico

Jesús Hiram Almiray Hernández 73 kg. Sub 20 Tampico

Antonio Gutiérrez Rodríguez 81 kg. Sub 20 Tampico

Mario Hinojosa García 90 kg. Sub 20 Victoria

Alejandro Ávila Rodríguez 100 kg. Sub 20 Victoria

Diego Acosta García +100 kg. Sub 20 Victoria

Daniela Aurora Ávila Rodríguez 52 kg. Sub 20 Victoria

Ana Cristina Quintá López 63 kg. Sub 20 Tampico

Geraldine Calderón Cepeda +78 kg. Sub 20 Victoria

2,1.- Se dio cita una importante cantidad de judocas.