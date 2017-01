La Jaiba Brava se mete a la casa del superlíder

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con cinco partidos dará inicio este viernes la jornada 4 del Torneo Clausura 2017 del Ascenso MX. El superlíder Coras le hará los honores en la Arena Cora a la Jaiba Brava a las 20:30 hora local (21:30 del centro), con el anfitrión motivado para mantener su etiqueta de invicto.

Con el cuadro de Tepic como favorito, los de Tampico Madero, séptimos de la general con cinco unidades, podrían dar un salto a los primeros puestos con una victoria, partido en el que no podrán contar aún con su refuerzo, el español Marc Crosas.

Por su parte, Leones Negros de la U. de G. visitará en el estadio Héroe de Nacozari a Cimarrones de Sonora, duelo que comenzará a las 20:36 hora local (21:36 del centro) y con el anfitrión que desea sus primeros puntos del torneo.

Con tres derrotas en fila y en fondo de la tabla, Cimarrones está obligado a reaccionar, pero el cuadro de la Universidad de Guadalajara, tercero con seis unidades, quiere la victoria que, con una combinación de resultados, le permita escalar a la cima general.

Por su parte, Correcaminos de la UAT, que la víspera presentó a Matías Vuoso como flamante refuerzo, le hará los honores en el estadio Marte R. Gómez a Celaya a las 20:00 horas, duelo parejo entre el octavo y noveno de la tabla, ambos con cuatro puntos.

Alebrijes (6 puntos) recibirá a Mineros (5) en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, a las 21:00 horas, ambos en busca de estar entre los tres primeros, mientras que Potros UAEM (3) enfrentará en el estadio Alberto “Chivo” Córdoba a Lobos BUAP (4), a las 19:00 horas.

Para mañana Zacatepec vs Venados a las 17:00 horas; Loros vs Tapachula a las 19:00 horas; FC Juárez vs Murciélagos a las 19:00 horas; y Dorados vs Atlante a las 21:00 horas.