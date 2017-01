Intensa actividad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Este fin de semana entran en acción los representantes de las disciplinas de Frontón y Ajedrez en sus respectivos campeonatos estatales selectivos, convocados y avalados por el Instituto del Deporte de Tamaulipas. Del 19 al 22 de enero, más de 80 frontenistas de los municipios de Tampico, Madero, Victoria, Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Nuevo Laredo se darán cita en la Unidad Deportiva de la Laguna del Carpintero y Polideportivo de Tampico para buscar su clasificación a la siguiente etapa.

El jueves será el arribo de las delegaciones al puerto jaibo y la junta técnica pactada para las 20:00 horas, mientras que la actividad deportiva se realizará a partir del viernes y hasta el próximo domingo. Las categorías convocadas son 2004-2005, 2002-2003, 2000-2001 y 1997-1999 en ambas ramas.

Por su parte, la actividad del deporte ciencia tendrá como sede el Salón de Servicios Educativos del Centro Cultural de Nuevo Laredo. Se espera la participación de más de 80 ajedrecistas procedentes de Tampico, Madero, Altamira, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria, San Fernando y Estación Manuel.

De acuerdo a la convocatoria nacional, participan las categorías 14-15 años, 16-17 años 7 18-19 años en ambas ramas. La junta técnica se efectuará este viernes a las 19:00 horas y las partidas se disputarán durante los días 21 y 22 de enero Por otra parte, ciudad Victoria albergará las acciones del Judo y Ciclismo de Ruta. En el Polideportivo “Américo Villarreal Guerra” se reunirán los judocas de las categorías 01-02 y 97-99 de ambas ramas.

De acuerdo al programa dado a conocer por la Dirección de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte de Tamaulipas, la junta técnica se celebrará este viernes 20 de enero a las 7:00 de la tarde, y los combates los días sábado a partir de las 10:00 horas, y el domingo en punto de las 8:00 de la mañana.

Se ha confirmado la asistencia de 90 competidores originarios de Tampico, Reynosa y Victoria que buscarán un puesto en la selección tamaulipeca.

En lo que al Ciclismo de Ruta de refiere, más de 20 pedalistas de Mante, Tampico y Victoria tomarán parte del Campeonato Estatal de la especialidad este domingo 22 de enero.

El banderazo de salida se dará de forma simultánea a las 9:00 horas en los diferentes puntos acordados de acuerdo a las categorías convocadas.

En la “Y” de Gómez Farías saldrán los ciclistas de la categoría Sub 23 varonil; en la Mesa de Llera las categorías Juvenil B y Juvenil C femenil; en el Carrizo la categoría Juvenil B varonil; los seleccionados de la categoría Juvenil C varonil del Encino y finalmente, del Trópico de Cáncer los representantes de las categorías Juvenil A de ambas ramas. .